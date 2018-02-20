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СК не разрешил продюсеру фильма «Нелюбовь» Глебу Фетисову поехать на «Оскар»

20.02.2018

Следственный комитет России не разрешил продюсеру фильма «Нелюбовь» Глебу Фетисову поехать в США на церемонию вручения премии «Оскар», сообщает во вторник, 20 февраля, ТАСС.

«Отказ продюсеру фильма в поездке — за гранью понимания. Наверное, это нелюбовь», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря Фетисова.

Картина режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» номинирована на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Фетисова подозревают в растрате средств «Моего банка». Бывший банкир отрицает свою вину. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.


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