СК не разрешил продюсеру фильма «Нелюбовь» Глебу Фетисову поехать на «Оскар»

«Отказ продюсеру фильма в поездке — за гранью понимания. Наверное, это нелюбовь», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря Фетисова.
Картина режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» номинирована на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
Фетисова подозревают в растрате средств «Моего банка». Бывший банкир отрицает свою вину. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.
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