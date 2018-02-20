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В МИДе заявили о нескольких десятках раненых в «недавнем столкновении в Сирии»

20.02.2018

В российском Министерстве иностранных дел во вторник, 20 февраля, заявили о нескольких десятках раненых в «недавнем военном столкновении в Сирии».

В Министерстве заявили, что это не их дело оценивать деятельность российских граждан, которые поехали в Сирию «по своей воле и с разными целями». При этом в МИДе признали, что в недавнем столкновении есть погибшие и раненные граждане РФ и СНГ. «Им было оказано содействие для возвращения в Россию, где, насколько нам известно, они проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях», — говорится в заявлении Министерства. Также в МИДе подчеркивают, что в столкновениях «никаким образом не участвовали военнослужащие Российской Федерации и не применялись штатные технические средства».

7 февраля международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по отрядам, наступавшим на позиции «Сирийских демократических сил» близ города Дейр-эз-Зор. Позже СМИ сообщили, что пострадали наемники из российской ЧВК «Вагнер». Данные о потерях разнятся. Называются цифры вплоть до 300 погибших и раненных бойцов ЧВК.


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