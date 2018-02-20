Крушельницкий употребил мельдоний однократно

Вторая проба, взятая у российского керлингиста Александра Крушельницкого, дала положительный результат на запрещенный препарат мельдоний.
«Вчера, 19 февраля, в соответствии с установленной процедурой, состоялось вскрытие и анализ допинг-пробы «Б» члена команды «Олимпийские спортсмены из России» Александра Крушельницкого. Проба дала положительный результат, подтвердив наличие запрещенного препарата в его организме», — цитирует сообщение российской делегации «Интерфакс».
Однократность применения мельдония подтверждает и концентрация препарата, обнаруженная при анализе. Это абсолютно бессмысленно с точки зрения достижения какого-либо терапевтического воздействия на организм человека, отмечается в заявлении.
Заседание Спортивного арбитражного суда по делу Крушельницкого о нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде назначено на 22 февраля.
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