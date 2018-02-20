NYT: Армия российских ботов пытается поссорить американцев из-за стрельбы во Флориде

Армия российских ботов пытается поссорить американцев из-за стрельбы во Флориде, пишет The New York Times.

Уже через час после первых сообщений о стрельбе в школе в штате Флорида появились сотни сообщений, поднимающих дискуссию о контроле над оружием в США, которые были отправлены с аккаунтов в Twitter, связанных с Россией. Многие боты использовались еще во время избирательной кампании 2016 года в США и также пытались манипулировать общественным мнением. NYT приводит слова эксперта по дезинформации в интернете Джонатана Моргана, который указывает, что российские фейковые аккаунты регулярно пытаются внести разлад среди американцев по любым темам. В данном случае боты писали о стрельбе с хэштегами вроде #guncontrolnow (контроль над оружием сейчас). Контроль над оборотом вооружения и изменения в трактовке второй поправки к Конституции США, дающей право на владение оружием, — это одна из самых острых тем в стране сегодня, пишет газета. Сообщения, которые отправлялись с российских аккаунтов были направлены на усиление раскола и на то, чтобы достичь компромисса было еще сложнее.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер 17 февраля предъявил обвинения в сговоре против страны 13 россиянам. Согласно обвинению, с 2014 года они предпринимали попытки внедриться в политическую систему США и манипулировать американскими избирателями при помощи поддельных и реальных аккаунтов в соцсетях. В списке присутствует бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют «кремлевским поваром», и «фабрика троллей», которую с ним связывают.

15 февраля 19-летний Николас Круз проник в здание средней школы Marjory Stoneman Douglas, откуда его отчислили за нарушения дисциплины, и расстрелял учеников и персонал. Погибли 17 человек.





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