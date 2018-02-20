Путин выступит перед Федеральным собранием 1 марта

Президент России Владимир Путин выступил перед Федеральным собранием с ежегодным посланием 1 марта. Об этом сообщил сопредседатель его избирательного штаба Александр Румянцев, передает «КоммерсантЪ».
Румянцев выразил надежду, что Путин в своем послании учтет все рекомендации, которые собрали от избирателей доверенные лица.
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