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Путин выступит перед Федеральным собранием 1 марта

20.02.2018

Президент России Владимир Путин выступил перед Федеральным собранием с ежегодным посланием 1 марта. Об этом сообщил сопредседатель его избирательного штаба Александр Румянцев, передает «КоммерсантЪ».

Румянцев выразил надежду, что Путин в своем послании учтет все рекомендации, которые собрали от избирателей доверенные лица.

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