Избирком Дагестана не увидел нарушений в агитации школьников за Путина

Избирком Республики Дагестан не увидел агитации в акции школьников в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина, так как ученики не являются избирателями в силу возраста, сообщается на сайте комиссии.
При этом мероприятия вроде тех, что проходили в школах в селах Белиджи и Нижний Джалган могут «восприниматься как агитационные», считает рабочая группа избиркома, в связи с чем следует воздержаться от их проведения «в период каких-либо избирательных кампаний».
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