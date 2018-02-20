Избирком Дагестана не увидел нарушений в агитации школьников за Путина

Избирком Республики Дагестан не увидел агитации в акции школьников в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина, так как ученики не являются избирателями в силу возраста, сообщается на сайте комиссии.

При этом мероприятия вроде тех, что проходили в школах в селах Белиджи и Нижний Джалган могут «восприниматься как агитационные», считает рабочая группа избиркома, в связи с чем следует воздержаться от их проведения «в период каких-либо избирательных кампаний».

13 февраля пресс-служба администрации Дербентского района на своих страницах «ВКонтакте» разместила информацию об акции в поддержку президента в школе №1 села Белиджи. Учеников сфотографировали с плакатами «Мы голосуем за Путина» и «Спасибо Путину, что он есть». Мероприятие якобы провели по инициативе учительницы Дуняханум Байрамовой. С жалобами на эту акцию и на аналогичную в школе в селе Нижний Джалган в избирком обратились гражданский активист Марат Исмаилов и журналист РГВК «Дагестан» Дина Бийгишиева.





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