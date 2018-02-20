Спортивный арбитраж рассмотрит дело керлингиста Крушельницкого 22 февраля

Заседание Спортивного арбитражного суда по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого о нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде назначено на 22 февраля, сообщил ТАСС президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.
«Сегодня мы практически полным составом Федерации керлинга России вылетаем в Пхенчхан на заседание CAS, которое предварительно назначено на четверг. Летят начальник команды Татьяна Харченко, я, все остальные на месте ждут нас. Мы сейчас не можем оставить ребят одних в такой ситуации», — сказал Свищев.
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