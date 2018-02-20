Наказание за репост в России могут смягчить

Верховный суд России рассматривает вопрос о смягчении наказания за репост запрещенных материалов, передает «Интерфакс». Глава ВС Вячеслав Лебедев сказал, что «коллегия Верховного суда обсуждает этот вопрос».
Так он ответил на вопрос журналистов о гуманизации статьи Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за распространение экстремистских и запрещенных материалов.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Кандидат с бородой и старыми тезисами
Основной предвыборный инстинкт
Ответка за подвиги «трактористов»
Радослав Сикорский: «У власти в Польше — агрессивные любители»