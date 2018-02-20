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Наказание за репост в России могут смягчить

20.02.2018

Верховный суд России рассматривает вопрос о смягчении наказания за репост запрещенных материалов, передает «Интерфакс». Глава ВС Вячеслав Лебедев сказал, что «коллегия Верховного суда обсуждает этот вопрос».

Так он ответил на вопрос журналистов о гуманизации статьи Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за распространение экстремистских и запрещенных материалов.

Под гуманизацией той или иной статьи УК РФ подразумевается смягчение наказания, в том числе перевод из уголовно наказуемого деяния в категорию уголовного поступка, который не предусматривает лишения свободы, а может наказываться штрафом либо обязательными работами.

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