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Трамп обвинил Обаму в игнорировании вмешательства РФ в выборы президента США

20.02.2018

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в игнорировании вмешательства России в выборы президента страны в 2016 году. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

«Обама был президентом до и после выборов 2016 года. Почему же он ничего не сделал по поводу вмешательства России?» — написал лидер США.

16 февраля Минюст США обвинил 13 россиян во вмешательстве в президентские выборы. В ведомстве заявили, что с 2014 года они предпринимали попытки внедриться в политическую систему страны и манипулировать американскими избирателями при помощи поддельных и реальных аккаунтов в соцсетях. В числе обвиняемых бизнесмен Евгений Пригожин и связанное с ним «Агентство интернет-исследований», известное как «фабрика троллей».

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