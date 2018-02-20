Трамп обвинил Обаму в игнорировании вмешательства РФ в выборы президента США

«Обама был президентом до и после выборов 2016 года. Почему же он ничего не сделал по поводу вмешательства России?» — написал лидер США.
16 февраля Минюст США обвинил 13 россиян во вмешательстве в президентские выборы. В ведомстве заявили, что с 2014 года они предпринимали попытки внедриться в политическую систему страны и манипулировать американскими избирателями при помощи поддельных и реальных аккаунтов в соцсетях. В числе обвиняемых бизнесмен Евгений Пригожин и связанное с ним «Агентство интернет-исследований», известное как «фабрика троллей».
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Основной предвыборный инстинкт
Ответка за подвиги «трактористов»
Радослав Сикорский: «У власти в Польше — агрессивные любители»