Роскомнадзор назвал закон о блокировке VPN-сервисов «невостребованным»

До сих пор Роскомнадзор не направил ни одному VPN-сервису или анонимайзеру требование блокировать доступ к сайтам, которые внесены в реестр запрещенной информации. РБК пишет, что о готовности исполнять закон о блокировке публично заявили несколько анонимайзеров с «российскими корнями», такие как 2ip и Chameleon. Представители большинства зарубежных сервисов изначально сообщили, что не подчинятся требованиям нового российского закона.
Закон о блокировке вступил в силу 1 ноября 2017 года. Согласно ему, орган, ведущий в РФ оперативно-разыскную деятельность, сообщает Роскомнадзору о том, какой анонимайзер должен подчиниться закону. Роскомнадзор говорит об этом анонимайзеру и блокирует его, если в течение 30 дней с момента получения требования от ведомства, доступ к отмеченным органами ресурсам не был заблокирован.
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