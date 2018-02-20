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Роскомнадзор назвал закон о блокировке VPN-сервисов «невостребованным»

20.02.2018

Роскомнадзор признал, что российский закон о блокировке VPN-сервисов не востребован, сообщает во вторник, 20 февраля, РБК со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства.

До сих пор Роскомнадзор не направил ни одному VPN-сервису или анонимайзеру требование блокировать  доступ к сайтам, которые внесены в реестр запрещенной информации. РБК пишет, что о готовности исполнять закон о блокировке публично заявили несколько анонимайзеров с «российскими корнями», такие как 2ip и Chameleon. Представители большинства зарубежных сервисов изначально сообщили, что не подчинятся требованиям нового российского закона.

Закон о блокировке вступил в силу 1 ноября 2017 года. Согласно ему, орган, ведущий в РФ оперативно-разыскную деятельность, сообщает Роскомнадзору о том, какой анонимайзер должен подчиниться закону. Роскомнадзор говорит об этом анонимайзеру и блокирует его, если в течение 30 дней с момента получения требования от ведомства, доступ к отмеченным органами ресурсам не был заблокирован.


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