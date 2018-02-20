Выступающий в КХЛ игрок олимпийской сборной Словении сдал положительный допинг-тест

Нападающий сборной Словении по хоккею Жига Еглич сдал положительный тест на допинг. Анализ выявил следы запрещенного фенотерола, сообщает «Интерфакс».

Хоккеист отстранен от дальнейшего участия в Олимпийских играх в Пхенчхане, в течение суток он должен покинуть олимпийскую деревню. Жига Еглич играет в Континентальной хоккейной лиге за нижнекамский клуб «Нефтехимик».

На Олимпиаде в Пхенчхане ранее допинг был обнаружен в организме японского шорт-трекиста Кэя Сайто и российского керлингиста Александра Крушельницкого.

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