Выступающий в КХЛ игрок олимпийской сборной Словении сдал положительный допинг-тест

Нападающий сборной Словении по хоккею Жига Еглич сдал положительный тест на допинг. Анализ выявил следы запрещенного фенотерола, сообщает «Интерфакс».
Хоккеист отстранен от дальнейшего участия в Олимпийских играх в Пхенчхане, в течение суток он должен покинуть олимпийскую деревню. Жига Еглич играет в Континентальной хоккейной лиге за нижнекамский клуб «Нефтехимик».
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