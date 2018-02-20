В Венесуэле запустили продажу собственной криптовалюты

Криптовалюта Венесуэлы получила название El Petro, во вторник, 20 февраля, стартует ее продажа, сообщает ТАСС.

В начале января президент Николас Мадуро объявил, что будет выпущено в общей сложности 100 млн единиц цифровой валюты, из которых 82,4 млн будут доступны для инвесторов на первом этапе. Стоить одна единица криптовалюты будет столько же, сколько и баррель венесуэльской нефти, то есть около $60.

El Petro обеспечена реальным активом — для этой цели отвели 5 млрд баррелей нефти из месторождения Аякучо в нефтеносном поясе реки Ориноко. Власти рассчитывают, что криптовалюта позволит успешно привлекать средства из-за рубежа.

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