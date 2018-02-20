Ввод эсминцев в Черное море США объяснили наращиванием в регионе сил России

ВМС США наращивают свое присутствие в Черном море в ответ на усиление военного присутствия в регионе России, сообщает CNN со ссылкой на представителя Вооруженных сил США.
17 февраля в Черное море вошел второй ракетный эсминец для «проведения операций по обеспечению безопасности на море». Это первый раз, когда два военных корабля ВМС США присутствуют в Черном море с июля 2017 года, отмечает телеканал.
В воскресенье Россия объявила о введении военных кораблей в Черное море для проведения ряда учений. Официальные лица США и НАТО обвинили Москву в развертывании большого количества войск и военной техники в Крыму в последние годы.
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