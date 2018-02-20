В московском аэропорту задержали директора ФБК Романа Рубанова

В ночь на 20 февраля в аэропорту «Шереметьево» задержали директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова.

«Директора ФБК Романа Рубанова только что задержали в Шереметьево, по той же схеме, как задерживали Киру и Руслана: сначала полный таможенный досмотр, а потом — поездка в ОВД (в какое, пока не знаем). Предъявляют организацию митинга 28 января, статья 20.2», — написал руководитель штаба Алексея Навального Леонид Волков в Twitter.

Сам Рубанов рассказал, что его задержали 7 сотрудников полиции. Они отвезли его в ОВД «Даниловский».

Как отмечает Волков, Рубанов занимается созданием IT-инструментов, а митингов и публичных акций никогда не организовывал и не призывал к участию в них.

Кира Ярмыш и Руслан Шаведдинов были задержаны в аэропорту после акции протеста 28 января, которая прошла по все стране по инициативе Навального. Ярмыш и Шаведдинова получили по несколько суток административного ареста за ретвиты сообщений об акции. 28 января они вели на YouTube-канале «Навальный LIVE» трансляцию об акций протеста, но делали это из заграницы.

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