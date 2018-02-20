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На российских базах в Сирии заглушат 3G

20.02.2018

Начальник 8-го управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов распорядился обеспечить подавление сигналов сотовой связи (2G и 3G) на территориях двух российских баз в Сирии, сообщает РБК.

Распоряжение Генштаба связано с атаками беспилотников, а также может объясняться желанием военных пресечь информационные утечки, предполагают эксперты агентства.

Планируется, что Федеральная таможенная служба будет предупреждать военную полицию о провозимых военнослужащими телефонах и ноутбуках на таможенных постах Чкаловский, Моздок, Новороссийск, где находятся аэродромы, с которых российские военные отправляются в Сирию.

Для связи с родственниками решено увеличить на авиабазе Хмеймим количество общедоступных стационарных постов для ведения открытых международных переговоров. Возможно, такие посты будут созданы и на базе в Тартусе и в оперативных группах «Дамаск» и «Алеппо». Кроме того, на базах оборудуют интернет-комнаты для военных.

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