Путин на год продлил амнистию капитала

Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов, предусматривающих продление амнистии капитала до 28 февраля 2019 года. До этого времени россияне смогут задекларировать зарубежное имущество и избежать уголовной, административной и налоговой ответственности. Под амнистию также попадут счета в иностранных банках в том случае, если они были заведены до 1 января 2018 года, отмечает РБК
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Первый этап амнистии прошел с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года. За это время ей воспользовалось 7 тыс. 200 человек, утверждал один из авторов нового законопроекта депутат Андрей Макаров.
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