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Путин на год продлил амнистию капитала

19.02.2018

Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов, предусматривающих продление амнистии капитала до 28 февраля 2019 года. До этого времени россияне смогут задекларировать зарубежное имущество и избежать уголовной, административной и налоговой ответственности. Под амнистию также попадут счета в иностранных банках в том случае, если они были заведены до 1 января 2018 года, отмечает РБК.

Первый этап амнистии прошел с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года. За это время ей воспользовалось 7 тыс. 200 человек, утверждал один из авторов нового законопроекта депутат Андрей Макаров.

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