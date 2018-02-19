Мединский заявил о его почти стопроцентной поддержке представителями культуры

Министр культуры России Владимир Мединский в интервью «Русской службе Би-Би-Си» прокомментировал информацию о своей отставке.

«Слухи о моей отставке появились в июне 2012 года, и с тех пор не прекращаются. Последние слухи были вчера. Но это неотъемлемая часть моей работы», — сказал министр.

По словам Мединского, 99,99% представителей культурной индустрии его поддерживают, «а остальное — локальные «Фейсбуки».

«В каких-то группах в Facebook меня действительно хейтят без остановки, что бы я ни сделал. Иногда читаю, порчу себе настроение. А когда я приедешь в регионы, где у людей выросла зарплата, там хейта нет даже близко. А когда в провинцию приедешь, там вообще на руках готовы носить, потому что мы сильно переориентировали министерство культуры в регионы», — завил Мединский.

Ранее NT писал, что у Владимира Мединского почти нет шансов сохранить пост министра культуры. На его место первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко продвигает соратника — Сергея Новикова.

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