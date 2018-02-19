Илья Яшин о кремлевских пранкерах

Кремлевские блогеры распространяют запись телефонного разговора Дмитрия Гудкова с пранкером, который представился функционером «Единой России» Сергеем Неверовым. Дима якобы соглашается «продавить» меня, чтобы во главе Марша Немцова шли единоросы, а за это «Неверов» обещает ему помочь с преодолением муниципального фильтра выборах мэра Москвы.



Я прекрасно понимаю, что цель этой примитивной разводки — столкнуть нас с Гудковым и спровоцировать скандал. Этого не будет. Дима был и остается моим союзником, я ему желаю успехов.

Но любопытно, что одновременно, видимо, те же люди пытались подставить и меня. На прошлой неделе мне позвонили с украинского номера.



«Здравствуйте, я помощник бывшего президента Украины Ющенко, — представился человек. — Виктор Андреевич хочет прислать делегацию на Марша Немцова и просит Вас согласовать ее состав».

Разумеется, звонок сразу показался странным. Прям повеяло запахом гнилой кремлевской провокации. Я ответил, что не принимаю таких решений единолично, и предложил прислать письмо в оргкомитет марша.

Письмо прислали, в списке делегации первое имя — депутат Борислав Берёза, бывший участник запрещенного в России «Правого сектора». Открываю архив новостей: в декабре 2014 года Следственный Комитет РФ возбудил против Берёзы уголовное дело и объявил его в розыск.

То есть мне предлагают поверить, что объявленный в розыск украинский депутат решил приехать в Москву на марш российской оппозиции.

Перезванивают: «Ну как, посмотрели список делегации? Согласуете?»

Отвечаю: «Посмотрели. К черту идите со своими тупыми провокациями».

Детский сад.

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