В Кремле назвали безосновательными обвинения США в адрес «фабрики троллей»

Российские власти не увидели «каких-то существенных доказательств» того, что «кто-то вмешивался во внутренние дела США». Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинительное заключение США о вмешательстве РФ в президентские выборы.
«Там идет речь о гражданах России, но мы слышали из Вашингтона обвинения в причастности российского государства. Никаких индикаций, что Российское государство могло иметь причастность к этому, нет и быть не может», — сказал Песков. В Москве считают данные США лишенными основания и несправедливыми, власти России с ними согласиться не могут, подчеркнул пресс-секретарь, передает РБК.
В списке присутствуют бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют «кремлевским поваром», и «фабрика троллей», которую с ним связывают.
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