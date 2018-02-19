В Кремле назвали безосновательными обвинения США в адрес «фабрики троллей»

Российские власти не увидели «каких-то существенных доказательств» того, что «кто-то вмешивался во внутренние дела США». Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинительное заключение США о вмешательстве РФ в президентские выборы.

«Там идет речь о гражданах России, но мы слышали из Вашингтона обвинения в причастности российского государства. Никаких индикаций, что Российское государство могло иметь причастность к этому, нет и быть не может», — сказал Песков. В Москве считают данные США лишенными основания и несправедливыми, власти России с ними согласиться не могут, подчеркнул пресс-секретарь, передает РБК.

16 февраля Минюст США опубликовал обвинительное заключение в отношении 13 россиян за вмешательство в ход президентских выборов.В списке присутствуют бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют «кремлевским поваром», и «фабрика троллей», которую с ним связывают.

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