Глава Якутии и его помощник стали героями скандала на борту самолета

Полиция в Москве сняла с рейса помощника главы Якутии Евгения Шигапова за неподобающее поведение на борту самолета, который отправлялся в Якутск.
«После посадки на борт пассажир бизнес-класса Евгений Шигапов был снят с рейса. Во время посадки он на просьбу члена экипажа показать посадочный талон ответил нецензурной бранью. Далее попытался зайти в кабину пилотов. После замечания командира воздушного судна Шигапов оставил попытки попасть в кабину. После этого он был снят с борта сотрудниками полиции», — сообщил «Интерфаксу» источник, близкий к «Аэрофлоту».
Сам Борисов поручил правительству республики дать юридическую оценку действиям экипажа и при необходимости подготовить исковое заявление.«В СМИ распространяется информация об инциденте с моим участием на борту самолёта авиакомпании «Аэрофлот». Поводом послужило то, что после регистрации сотрудники аэропорта забыли передать нам с супругой посадочные талоны, их принесли чуть позже с извинениями. Но этого времени стюардессе хватило, чтобы создать напряженность и без всяких оснований снять с рейса моего помощника», — написал Борисов в Instagram.
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