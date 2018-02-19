В Свердловской области среди избиркомов объявили конкурс на уровень явки

В Екатеринбурге среди участковых избирательных комиссий объявлен конкурс. В числе критериев значится «динамика роста электоральной активности». За победу предусмотрены призы от 30 до 70 тыс. руб. Деньги выделяются из бюджета региона. Указ губернатора Свердловской области о конкурсе опубликован на официальном портале.
О конкурсе было объявлено 17 февраля на форуме, где собрались около трех тысяч участников — председатели территориальных и участковых избирательных комиссий со всего Среднего Урала, члены избирательной комиссии Свердловской области, а также главы всех муниципальных образований.
«Перед УИКами прямо ставится задача «мобилизации избирателей» путем проведения «подомовых и поквартирных обходов», — говорит Волков.
По его данным, все участникам встречи подарили по сотовому телефону. По подсчетам Волкова, на проведение форума и организацию конкурса власти потратили 17,5 млн руб. По его словам, это незаконно, так как нарушает положение закона «Об основных гарантиях избирательных прав», где сказано, что в период избирательной кампании не допускается проведение лотерей и других основанных на риске игр, в которых выигрыш призов зависит от итогов голосования.
Волков намерен направить в прокуратуру Свердловской области требование проверить законность проведения Форума организаторов выборов, источники финансирования, законность организации подомовых обходов и розыгрышей призов среди членов УИКов.
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