Спортивный суд зарегистрировал дело в отношении керлингиста Крушельницкого

Антидопинговый отдел спортивного арбитражного суда сообщил о начале расследования в отношении российского керлингиста Александра Крушельницкого. Дата слушаний пока не назначена.
Александр Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте. Эта медаль стала для России первой в керлинге.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Кандидат с бородой и старыми тезисами
Основной предвыборный инстинкт
Ответка за подвиги «трактористов»
Радослав Сикорский: «У власти в Польше — агрессивные любители»