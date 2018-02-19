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Спортивный суд зарегистрировал дело в отношении керлингиста Крушельницкого

19.02.2018

Антидопинговый отдел спортивного арбитражного суда сообщил о начале расследования в отношении российского керлингиста Александра Крушельницкого. Дата слушаний пока не назначена.

Александр Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте. Эта медаль стала для России первой в керлинге. 

18 февраля в СМИ появилась информация о том, что в допинг-пробе Крушельницкого найдены следы мельдония. В штабе российской делегации на Олимпиаде в Пхенчхане получили уведомление о возможном нарушении антидопинговых правил. 19 февраля должна быть вскрыта проба B для проверки первоначального анализа. 

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