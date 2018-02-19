Спортивный суд зарегистрировал дело в отношении керлингиста Крушельницкого

Антидопинговый отдел спортивного арбитражного суда сообщил о начале расследования в отношении российского керлингиста Александра Крушельницкого. Дата слушаний пока не назначена.

Александр Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте. Эта медаль стала для России первой в керлинге.

18 февраля в СМИ появилась информация о том, что в допинг-пробе Крушельницкого найдены следы мельдония. В штабе российской делегации на Олимпиаде в Пхенчхане получили уведомление о возможном нарушении антидопинговых правил. 19 февраля должна быть вскрыта проба B для проверки первоначального анализа.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Кандидат с бородой и старыми тезисами

Основной предвыборный инстинкт

Ответка за подвиги «трактористов»

ФСБ, устремленная в будущее

Радослав Сикорский: «У власти в Польше — агрессивные любители»