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Генсек НАТО обвинил Россию в создании новой ракеты и провоцировании гонки вооружений

19.02.2018

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью изданию Bild, что Россия, нарушая договор, разрабатывает новую ракету средней дальности. Это, по его словам, может поставить мир на грань нового витка гонки ядерных вооружений.

Столтенберг в своих словах опирается на данные США. Он призвал Россию соблюдать договоренности, которые запрещают размещение новых ракет в Европе.

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