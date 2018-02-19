Генсек НАТО обвинил Россию в создании новой ракеты и провоцировании гонки вооружений

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью изданию Bild, что Россия, нарушая договор, разрабатывает новую ракету средней дальности. Это, по его словам, может поставить мир на грань нового витка гонки ядерных вооружений.
Столтенберг в своих словах опирается на данные США. Он призвал Россию соблюдать договоренности, которые запрещают размещение новых ракет в Европе.
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