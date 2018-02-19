В штабе Путина рассказали об основных темах агитроликов кандидата

Основными темами предвыборных агитационных роликов Владимира Путина станут целостность и укрепление страны, улучшение жизни граждан и социальная справедливость, дальнейшее движение России вперед, уважение традиций, укрепление обороноспособности. Об этом РБК рассказал пресс-секретарь избирательного штаба Путина Андрей Кондрашов.
Сам Путин в съемках не участвовал, как не проводилось «и специальных звукозаписей кандидата» для них. В роликах много хроники и фрагментов публичных выступлений президента. Также будут представлены видовые съемки России и съемки крупных экономических объектов.
Предвыборный штаб Путина ранее заявил об отказе кандидата от бесплатного теле- и радиоэфира на федеральных государственных каналах, выделяемого для дебатов.
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