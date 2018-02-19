Олег Дерипаска может покинуть руководящие посты в «Русале» и En+

Олег Дерипаска планирует покинуть должность президента в подконтрольных ему En+ Group и «Русале», пишет «КоммерсантЪ», ссылаясь на источники. По данным издания, Дерипска останется в советах директоров компаний в качестве неисполнительного директора. Президентом En+ станет нынешний гендиректор Максим Соков, президентом «Русала» — Владислав Соловьев, который также займет пост гендиректора En+ вместо Сокова, уступив кресло гендиректора «Русала» его финансовому директору Александре Бурико.
Олег Дерипаска стал президентом En+ в 2013 году, а «Русала» — в 2014 году. Бизнесмен непосредственно возглавлял «Русал» в 2000–2003 годах и позже снова взял на себя управление в 2009 году.
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