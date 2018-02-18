Число жертв стрельбы в Дагестане возросло до пяти

Еще одна женщина скончалась в больнице после нападения на церковь в Кизляре, сообщили в СКР.

«По имеющимся у следствия данным, мужчина открыл стрельбу по женщинам, в результате чего четверо из них погибли, трое пострадали и в тяжелом состоянии были доставлены в больницу, где позже одна из пострадавших скончалась. При попытке задержания нападавшего последний ранил двух сотрудников правоохранительных органов и был уничтожен», — рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Стрелявшим оказался местный житель 1995 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил оперативно установить все обстоятельства происшествия и провести полное и объективное расследование уголовного дела, взяв его на контроль.

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