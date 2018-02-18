Националисты забросали камнями здания «Россотрудничества» и российских банков в Киеве

Около сотни активистов пришли к зданию «Россотрудничества» и забросали его булыжниками и яйцами. В здании разбито много стекол. Рядом находились сотрудники Национальной гвардии и полиции, но они в ситуацию не вмешивались, передает «Интерфакс-Украина».

После часть активистов подошли к зданию Альфа-Банка и также бросили в него несколько камней, аналогичная участь постигла здание Сбербанка.

После погрома участники акции двинулись колонной на Майдан Независимости.

Накануне националисты разгромили здание Российского центра науки и культуры, после чего посольство РФ в Киеве направило ноту протеста в Министерство иностранных дел Украины.

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