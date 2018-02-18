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В Дагестане неизвестный расстрелял людей во время Масленицы

18.02.2018

Обновлено: В МВД по Дагестану подтвердили факт стрельбы. «18 февраля в Кизляре неизвестный выстрелами из охотничьего ружья причинил смертельное ранение четырем женщинам. Также получили ранения местная жительница, сотрудник полиции и Росгвардии. Ответным огнем сотрудниками полиции и Росгвардии преступник был уничтожен. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении ведомства. 

Неизвестный расстрелял толпу людей во время Масленицы в Дагестане. В результате погибли четыре человека, передает «Интерфакс».

«Трагедия произошла в воскресенье во время Масленицы в Кизляре. Погибло четверо мирных граждан, столько же человек получили ранения. Преступника ответным огнем ликвидировали стражи порядка», — сказал собеседник агентства.

По его данным, среди раненых трое сотрудников Росгвардии.

Преступников было двое — муж и жена. По данным агентства, перед тем, как был отрыт огонь, жена убежала, стрелял мужчина.

Жертвами стали четыре женщины.

По данным ТАСС, преступник открыл огонь из охотничьего ружья, когда прихожане выходили из церкви Георгия Победоносца. 

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