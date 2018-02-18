В Дагестане неизвестный расстрелял людей во время Масленицы

Неизвестный расстрелял толпу людей во время Масленицы в Дагестане. В результате погибли четыре человека, передает «Интерфакс».
«Трагедия произошла в воскресенье во время Масленицы в Кизляре. Погибло четверо мирных граждан, столько же человек получили ранения. Преступника ответным огнем ликвидировали стражи порядка», — сказал собеседник агентства.
По его данным, среди раненых трое сотрудников Росгвардии.
Преступников было двое — муж и жена. По данным агентства, перед тем, как был отрыт огонь, жена убежала, стрелял мужчина.
Жертвами стали четыре женщины.
По данным ТАСС, преступник открыл огонь из охотничьего ружья, когда прихожане выходили из церкви Георгия Победоносца.Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
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