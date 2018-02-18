Российский сенатор и миллиардер Сулейман Керимов договорился о покупке банка «Возрождение» у братьев Ананьевых, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Условия сделки им неизвестны.

Ранее сообщалось, что сделка может быть безденежной, так как у Ананьевых есть обязательства перед структурами Керимова. О желании приобрести «Возрождение» сообщали и другие игроки: НПФ «Благосостояние», принадлежащий РЖД, и ВТБ.

Братья Ананьевы по предписанию ЦБР должны снизить свою долю в банке до 10%. Предписание было выдано из-за санации другого банка Ананьевых — «Промсвязьбанка». Более 38% акций «Возрождения» арестованы судом по иску «Промсвязьбанка» к ряду офшоров, подконтрольных структурам Ананьевых.

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