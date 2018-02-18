Close
Свобода слова.
Дорого.
Поддержи The New Times.

Российского олимпийца заподозрили в употреблении допинга

18.02.2018

В штабе российской делегации на Олимпиаде в Пхенчхане получили уведомление о возможном нарушении антидопинговых правил, сказал пресс-атташе команды Константин Выборнов.

«Сегодня штаб нашей делегации пришло официальное уведомление от МОК о возможном нарушении антидопинговых правил. Мы не называем имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта до результатов вскрытия пробы Б, которые станут известны предположительно в течение 24 часов», — цитирует Выборнова «Интерфакс»

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в допинг-пробе керлингиста Александра Крушельницкого могли быть найдены следы мельдония. На Играх в Пхенчхане он в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте. Эта медаль стала для России первой в керлинге. 

Российские спортсмены выступают на Олимпиаде под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов принял исполком Международного олимпийского комитета. 

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Бурлящая полемика

Потери в Сирии: от 5 до 200

Театр в городе N

Кириенко взялся за министерство культуры

Тот самый Вайнштейн

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.