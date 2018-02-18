Российского олимпийца заподозрили в употреблении допинга

В штабе российской делегации на Олимпиаде в Пхенчхане получили уведомление о возможном нарушении антидопинговых правил, сказал пресс-атташе команды Константин Выборнов.

«Сегодня штаб нашей делегации пришло официальное уведомление от МОК о возможном нарушении антидопинговых правил. Мы не называем имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта до результатов вскрытия пробы Б, которые станут известны предположительно в течение 24 часов», — цитирует Выборнова «Интерфакс».

The New Times

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в допинг-пробе керлингиста Александра Крушельницкого могли быть найдены следы мельдония. На Играх в Пхенчхане он в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте . Эта медаль стала для России первой в керлинге.Российские спортсмены выступают на Олимпиаде под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов принял исполком Международного олимпийского комитета.

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