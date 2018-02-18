У расследующих деятельность «охотхозяйства Сечина» журналистов изъяли технику

Журналисты Центра управления расследованиями отправились в Щекинский район Тульской области после жалобы местных жителей на незаконный захват охотхозяйством их земли. Охотхозяйство аффилировано с сыном «человека» Игоря Сечина — Эдуардом Худайнатовым, сообщает «МБХ-Медиа». По утверждению местных жителей, фактически охотхозяйство использует «Роснефть», и там охотится Игорь Сечин.

Когда съемочная группа собиралась покидать район, путь ей преградили два джипа, предположительно принадлежащие охотхозяйству. Их водители заявили, что у них ДТП. Журналисты вызвали ГИБДД, а также позвонили на горячую линию СК и Генпрокуратуры с сообщением о воспрепятствовании журналистской деятельности. Приехавшие на место криминалисты от версии с ДТП все-таки отказались, но журналистов отвезли в Следственный отдел СК по городу Щекино якобы для расследования их же заявления о воспрепятствовании журналистской деятельности.

В результате у журналистов изъяли ноутбук, два коптера и пять мобильных телефонов. В СК это объяснили «помощью журналистам» — якобы в памяти устройств может содержаться информация, в собирании которой журналистам пытались воспрепятствовать. После ночи в отделе СК съемочная группа вернулась в Москву в сопровождении ДПС.

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