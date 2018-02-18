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Упавший в Иране самолет пропал с радаров через 20 минут после взлета

18.02.2018

Самолет ATR компании Aseman Airlines исчез из экранов радаров примерно через 20 минут после взлета из Тегерана. Сотрудники службы экстренной помощи говорят, что самолет разбился около города Семиром, в 500 км к югу от Тегерана, сообщает агентство Tasnim.

По словам председателя комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Алаэддина Боруджерди, в самолете были 66 человек, в том числе шесть членов экипажа.

Туманная погода препятствует обнаружению места аварии с воздуха.

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