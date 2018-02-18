Россия направила в МИД Украины ноту протеста в связи с нападением на Российский центр науки и культуры

Посольство РФ в Киеве после погрома в здании Российского центра науки и культуры направило ноту протеста в Министерство иностранных дел Украины.
«Посольство возмущено очередной наглой агрессивной выходкой в отношении РЦНК, проведенной в нарушение положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. и двустороннего межправительственного Соглашения о создании и функционировании культурных центров 1998 г. Призываем украинские власти дать соответствующие правовые оценки действиям радикалов, привлечь зачинщиков и участников погрома к ответственности, а также принять исчерпывающие и действенные меры по недопущению подобных акций в будущем», — говорится на сайте посольства.
* Организация, запрещенная в России как экстремистская
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Кириенко взялся за министерство культуры