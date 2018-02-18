Россия направила в МИД Украины ноту протеста в связи с нападением на Российский центр науки и культуры

Посольство РФ в Киеве после погрома в здании Российского центра науки и культуры направило ноту протеста в Министерство иностранных дел Украины.

«Посольство возмущено очередной наглой агрессивной выходкой в отношении РЦНК, проведенной в нарушение положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. и двустороннего межправительственного Соглашения о создании и функционировании культурных центров 1998 г. Призываем украинские власти дать соответствующие правовые оценки действиям радикалов, привлечь зачинщиков и участников погрома к ответственности, а также принять исчерпывающие и действенные меры по недопущению подобных акций в будущем», — говорится на сайте посольства.

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По данным посольства, 17 февраля радикалы из числа группировок «С14», «Правый сектор», «Традиции и порядок» при участии депутата Верховной рады Украины от «Радикальной партии» ворвались в здание Российского центра науки и культуры в Киеве. Они расписали стены антироссийскими лозунгами, уничтожили информационные и выставочные стенды, залили краской камеры видеонаблюдения, сожгли российский флаг. Полицейские пассивно наблюдали за происходящим.

* Организация, запрещенная в России как экстремистская

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