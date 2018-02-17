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Турция применила газ во время операции против сирийского Курдистана

17.02.2018

Турецкие военные применили отравляющий газ при атаке в провинции Африн в сирийском Курдистане, в результате чего пострадали шесть мирных жителей, сообщает агентство SANA .

По словам главы больницы Африна Джоана Мохамада, все пострадавшие были госпитализированы с симптомами удушья. Специалисты сейчас выясняют тип отравляющего газа.

Турция начала военную операцию против сирийских курдов «Оливковая ветвь» 20 января. Глава департамента здравоохранения Африна Анджела Ришо заявила, что с момента начала операции погибли 89 местных жителей, еще 198 получили ранения. По ее словам большинство жертв — женщины и дети.


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