Турция применила газ во время операции против сирийского Курдистана

По словам главы больницы Африна Джоана Мохамада, все пострадавшие были госпитализированы с симптомами удушья. Специалисты сейчас выясняют тип отравляющего газа.
Турция начала военную операцию против сирийских курдов «Оливковая ветвь» 20 января. Глава департамента здравоохранения Африна Анджела Ришо заявила, что с момента начала операции погибли 89 местных жителей, еще 198 получили ранения. По ее словам большинство жертв — женщины и дети.
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