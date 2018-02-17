В Киеве националисты напали на здание Россотрудничества и растоптали флаг РФ

Активисты националистической группировки С14 напали на здание Россотрудничества в Киеве, сообщается в субботу, 17 февраля, в их группе на Facebook.

Активисты сорвали российский флаг, положили на землю, растоптали и установили на флагштоке над ним российский флаг. Позже они опубликовали видео сожжения флага. Пресс-секретарь Россотрудничества Светлана Буланенко рассказала «Коммерсанту», что в здание ворвались около 30 человек. Они также разрисовали стены красной и черной краской и выкрикивали оскорбления в адрес России. Активисты пробыли в здании недолго и ушли до приезда полиции.

The New Times

Россотрудничество — это агентство по делам Содружества Независимых Государств и россиян, проживающих за рубежом. Оно было основано в 2008 году.

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