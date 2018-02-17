Close
Свобода слова.
Дорого.
Поддержи The New Times.

В Киеве националисты напали на здание Россотрудничества и растоптали флаг РФ

17.02.2018

Активисты националистической группировки С14 напали на здание Россотрудничества в Киеве, сообщается в субботу, 17 февраля, в их группе на Facebook.

Активисты сорвали российский флаг, положили на землю, растоптали и установили на флагштоке над ним российский флаг. Позже они опубликовали видео сожжения флага. Пресс-секретарь Россотрудничества Светлана Буланенко рассказала «Коммерсанту», что в здание ворвались около 30 человек. Они также разрисовали стены красной и черной краской и выкрикивали оскорбления в адрес России. Активисты пробыли в здании недолго и ушли до приезда полиции.

Россотрудничество — это агентство по делам Содружества Независимых Государств и россиян, проживающих за рубежом. Оно было основано в 2008 году.


Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Бурлящая полемика

Потери в Сирии: от 5 до 200

Леди-кандидат в Мценском уезде

Кириенко взялся за министерство культуры

Диплом привел в колонию

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.