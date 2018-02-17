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В СК назвали предварительную причину смерти девочки в детском саду

17.02.2018

Причиной смерти забытой на прогулке в детском саду в Новой Москве трехлетней девочки стала, по предварительным данным, сердечная дисфункция, сообщает в субботу, 17 февраля, Следственный комитет.

Для выяснения причины гибели провели судебно-медицинскую экспертизу. Признаков переохлаждения и внешних травм у ребенка не нашли. В СК подчеркнули, что информация о том, что девочка якобы находилась на улице длительное время и в результате чего была обнаружена в бессознательном состоянии, объективного подтверждения не нашла. После того, как у ребенка произошел приступ, ее незамедлительно отвели в помещение к медсестре, стали оказывать первую помощь и вызвали скорую.

Девочка скончалась 16 февраля. В СК сообщили, что ребенка забыли на прогулке воспитатели, а когда за ней вернулись, девочка лежала на снегу без сознания. Ведомство завело дело о халатности.


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