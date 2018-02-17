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Порошенко выступил против российского флага

17.02.2018

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российский флаг не должен развеваться где-либо, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну, сообщает телеканал ТСН.

Порошенко обвинил Россию в попытках «разрушить демократии» и заявил, что в сегодняшней политике Москвы нет места честной игре. По мнению главы Украины, в этом заключается причина отсутствия российского флага на зимних Олимпийских играх 2018 года.

13 февраля Петр Порошенко провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Главы двух государств обсуждали выполнение Минских соглашений и обмен военнопленными.

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