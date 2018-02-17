Трамп прокомментировал обвинение 13 россиянам во вмешательстве в выборы США

«Россия начала антиамериканскую кампанию в 2014 году, задолго до того, как я объявил о том, что буду баллотироваться в президенты. На результаты выборов влияние не было оказано. Кампания Трампа ничего неправильного не сделала — никакого взаимодействия!» — написал президент США.
В настоящее время ФБР и специальная комиссия пытаются расследовать возможное сотрудничество избирательного штаба Дональда Трампа и российских властей во время выборов президента США в 2016 году. В Белом доме называют расследование «охотой на ведьм». Ранее специальный прокурор США Роберт Мюллер предъявил обвинения в сговоре против страны 13 россиянам за вмешательство в ход выборов. Обвиняемые якобы с 2014 года предпринимали попытки внедриться в политическую систему США и манипулировать американскими избирателями при помощи поддельных и реальных аккаунтов в соцсетях.
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