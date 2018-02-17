Close
Свобода слова.
Дорого.
Поддержи The New Times.

Трамп прокомментировал обвинение 13 россиянам во вмешательстве в выборы США

17.02.2018

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter прокомментировал обвинение 13 россиянам во вмешательстве в американские выборы.

«Россия начала антиамериканскую кампанию в 2014 году, задолго до того, как я объявил о том, что буду баллотироваться в президенты. На результаты выборов влияние не было оказано. Кампания Трампа ничего неправильного не сделала — никакого взаимодействия!» — написал президент США.

В настоящее время ФБР и специальная комиссия пытаются расследовать возможное сотрудничество избирательного штаба Дональда Трампа и российских властей во время выборов президента США в 2016 году. В Белом доме называют расследование «охотой на ведьм». Ранее специальный прокурор США Роберт Мюллер предъявил обвинения в сговоре против страны 13 россиянам за вмешательство в ход выборов. Обвиняемые якобы с 2014 года предпринимали попытки внедриться в политическую систему США и манипулировать американскими избирателями при помощи поддельных и реальных аккаунтов в соцсетях.


Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Бурлящая полемика

Потери в Сирии: от 5 до 200

Леди-кандидат в Мценском уезде

Кириенко взялся за министерство культуры

Диплом привел в колонию


×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.