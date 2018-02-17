МИД Германии предложил снять санкции с РФ после вывода вооружений из Донбасса

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль высказался за постепенное снятие санкций с РФ в случае отвода с Донбасса тяжелых вооружений, передает в субботу, 17 февраля, «Интерфакс».

Габриэль сделал заявление в ходе встречи с представителями российских и германских деловых кругов. По словам главы МИД, «не может быть так, что мы только требуем что-то друг от друга и при этом не думаем о том, как идти друг другу навстречу». Зигмар Габриэль назвал Россию центральным партнером для Германии и добавил, что две страны вместе несут ответственность за безопасность и стабильность в мире.

Санкции против финансовой системы, бизнесменов, политиков и чиновников России страны ЕС наложили после присоединения Крыма в 2014 году и после войны на Востоке Украины, ответственность за которую, согласно позиции западных стран, несет Кремль.





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