МИД Германии предложил снять санкции с РФ после вывода вооружений из Донбасса

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль высказался за постепенное снятие санкций с РФ в случае отвода с Донбасса тяжелых вооружений, передает в субботу, 17 февраля, «Интерфакс».
Габриэль сделал заявление в ходе встречи с представителями российских и германских деловых кругов. По словам главы МИД, «не может быть так, что мы только требуем что-то друг от друга и при этом не думаем о том, как идти друг другу навстречу». Зигмар Габриэль назвал Россию центральным партнером для Германии и добавил, что две страны вместе несут ответственность за безопасность и стабильность в мире.
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