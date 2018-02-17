В МИД прокомментировали обвинения США против 13 россиян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook прокомментировала обвинения США 13 россиянам во вмешательстве в выборы президента.

Захарова написала о том, что у нее «плохие ассоциации» с числом обвиненных, при этом отметив, что «на них вся надежда».

«13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий?.. Абсурд? Да. Но это современная американская политическая реальность», — написала представитель МИД.

Ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил обвинения в сговоре против страны 13 россиянам. Согласно обвинению, с 2014 года они предпринимали попытки внедриться в политическую систему США и манипулировать американскими избирателями при помощи поддельных и реальных аккаунтов в соцсетях.





Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Бурлящая полемика

Потери в Сирии: от 5 до 200

Леди-кандидат в Мценском уезде

Кириенко взялся за министерство культуры