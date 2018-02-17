Евгения Пригожина и еще 12 россиян США обвинили во вмешательстве в выборы

В списке присутствуют бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют «кремлевским поваром», и «фабрика троллей», которую с ним связывают. Еще в числе обвиняемых — бывший начальник управления МВД Московского района Петербурга Михаил Быстров. РБК писал, что он возглавлял «Агентство интернет-исследований» — юридическое название «фабрики троллей». Также в списке Минюста бывший владелец IT-компаний VkAp.ru и GaGaDo, а в настоящем «фактический руководитель фабрики троллей» Михаил Бурчик.
Согласно документу на сайте Минюста, обвиняемые с 2014 года предпринимали попытки внедриться в политическую систему США и манипулировать американскими избирателями при помощи поддельных и реальных аккаунтов в соцсетях. Ряд обвиняемых приезжали в США для сбора информации. Специальный прокурор Роберт Мюллер предъявил россиянам обвинения по статьям о преступном сговоре против страны, сговоре с целью мошеннического хищения средств и хищении личных данных при отягчающих обстоятельствах.
Ранее спецслужбы США выпустили доклад о вмешательстве России в выборы президента при помощи Facebook, Twitter и YouTube. В документе утверждается, что сотрудники «фабрики троллей» вбрасывали ложную информацию и пытались манипулировать общественным мнением в США.
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