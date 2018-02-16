Краснодарский судья уволен за нецензурные высказывания на заседании

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи краевого арбитража Алексея Шевченко за нецензурные высказывания на заседании, сообщает в пятницу, 16 февраля, «КоммерсантЪ».

Газета пишет, что Шевченко хотел покинуть судебную систему по собственному желанию, чтобы сохранить определенные льготы, но этого сделать ему не дали. Проверку Шевченко проводила и. о. председателя краевого арбитража Марина Крылова, которая заявила, что действия судьи являются грубейшим нарушением этики и закона о статусе судей.

Алексей Шевченко в 2011 году стал председателем судебного состава коллегии по рассмотрению экономических споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений. Во время одного из заседаний он хамил участникам процесса. Его действия записали и опубликовали в интернете адвокаты.





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