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Znak: После выборов в РФ может появиться партия Собчак, Гудкова и Ройзмана

16.02.2018

После выборов 18 марта в России может появиться новая либеральная партия, в которую будут входить телеведущая Ксения Собчак, политик Дмитрий Гудков и глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, сообщает в пятницу, 16 февраля, Znak.

Издание пишет, что в переговорах о создании партии участвует главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, а к финансированию может быть причастен Анатолий Чубайс. Источник Znak рассказал, что предварительные переговоры о новой политической партии уже начались.

В штабе Собчак изданию ответили, что телеведущая, как и ранее, намерена начать партийную работу на базе партии «Гражданская инициатива», которая выдвинула ее в президенты РФ. Источник из окружения Гудкова не стал опровергать возможности участия политика в новом партийном проекте и добавил, что, судя по всему, сотрудничество бывшего депутата с партией «Яблоко» закончено. Алексей Венедиктов заявил, что он не является «никаким идеологом никакого партстроительства — ни правой, ни социал-демократической партии». При этом глава радиостанции отметил, что с ним «разные люди из разных политических сил разговаривают на эти темы» и он делится с ними своим мнением. Венедиктов добавил, что Гудкову, Собчак и Ройзману пока новая партия не интересна и многое будет зависеть от итогов выборов.

Голосование за президента России состоится 18 марта.


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