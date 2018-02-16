Znak: После выборов в РФ может появиться партия Собчак, Гудкова и Ройзмана

Издание пишет, что в переговорах о создании партии участвует главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, а к финансированию может быть причастен Анатолий Чубайс. Источник Znak рассказал, что предварительные переговоры о новой политической партии уже начались.
В штабе Собчак изданию ответили, что телеведущая, как и ранее, намерена начать партийную работу на базе партии «Гражданская инициатива», которая выдвинула ее в президенты РФ. Источник из окружения Гудкова не стал опровергать возможности участия политика в новом партийном проекте и добавил, что, судя по всему, сотрудничество бывшего депутата с партией «Яблоко» закончено. Алексей Венедиктов заявил, что он не является «никаким идеологом никакого партстроительства — ни правой, ни социал-демократической партии». При этом глава радиостанции отметил, что с ним «разные люди из разных политических сил разговаривают на эти темы» и он делится с ними своим мнением. Венедиктов добавил, что Гудкову, Собчак и Ройзману пока новая партия не интересна и многое будет зависеть от итогов выборов.
Голосование за президента России состоится 18 марта.