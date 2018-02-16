По итогам недели олимпийская команда РФ на 15 месте

В неофициальном медальном зачете на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане россияне занимают 15 место, подсчитал «Интерфакс». Всего в активе команды из России 8 медалей — 2 серебряные и 6 бронзовых.
В пятницу, 16 февраля, российские спортсмены завоевали 3 медали: серебряным призером стал скелетонист Никита Трегубов, бронзовыми — лыжник Денис Спицов и конькобежка Наталья Воронина.
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