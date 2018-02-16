У здания ФСБ в Петербурге состоялась акция против пыток анархистов

Движение «Весна» организовала в пятницу у штаба ФСБ в Петербурге акцию против пыток анархистов, сообщается в Telegram организации.
Акция заключалась в том, что «сотрудник ФСБ» душит ремнем девушку на ступеньках здания ФСБ. «Сегодня мы провели акцию против применения пыток. Нас не устраивает, что в 2018 году в нашей стране для сотрудников спецслужб ещё не очевидна недопустимость подобных «методов», — заявили в движении «Весна».
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