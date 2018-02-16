Суд отказался рассматривать дело Навального из-за пропажи вещдока

Тверской суд Москвы вернул в полицию материалы административного дела, составленные на Алексея Навального после его задержания на акции протеста 28 января. Суд не обнаружил в них вещественных доказательств — сотового телефона и сим-карты.

«В документах, поступивших в суд, указано, что «у Навального в качестве вещдока изъяты телефон и сим-карта». Но где они — непонятно. В материалах дела нет. Тверской суд вообще известен тем, что любую полицейскую писульку принимает, не глядя на закон. Но тут даже они вернули дело обратно, написав «в материалах дела изъятые телефон и сим-карта отсутствуют, принять не можем», — рассказал политик.

Узнав о пропаже телефона Навальный написал в полицию заявление о краже.

Алексея Навального задержали в ходе акции протеста днем 28 января, вечером его отпустили под обязательство явиться по первому требованию. 7 февраля его вызвали на допрос по делу о применении насилия к представителю власти.

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