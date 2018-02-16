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Верховный суд не удовлетворил иск Собчак об отзыве регистрации Путина в качестве кандидата в президенты

16.02.2018

Верховный суд РФ отказал в удовлетворении иска Ксении Собчак о признании регистрации Владимира Путина кандидатом в президенты незаконной, сообщает в пятницу, 16 февраля, «Интерфакс».

Согласно вердикту суда, очередное выдвижение Путина на пост президента России не противоречит Конституции страны.

Собчак пыталась оспорить регистрацию Владимира Путина кандидатом в президенты на основании того, что он «не имеет права выдвигаться и быть зарегистрированным в качестве кандидата в президенты РФ», поскольку уже неоднократно занимал эту должность.Кроме трех предыдущих сроков, Путин с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года исполнял обязанности главы государства после отставки Бориса Ельцина.

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