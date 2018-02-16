Reuters: В Сирии убиты и ранены 300 российских наемников

Агентство ссылается на источник, знакомый с ситуацией. Reuters также приводит слова военного врача, который рассказал о своем коллеге, улетевшим в Сирию и сообщил о примерно 100 убитых и 200 раненых российских частных военных. Также лидер местной главы военизированной казацкой организации Евгений Шабаев рассказал изданию, что он посетил раненных в Сирии знакомых и они рассказали ему, что в битве под Дейр-эль-Зором участвовали два подразделения российских контрактников, общей численностью 550 человек. Из них около 200 не пострадали.
Еще один источник агентства, пожелавший остаться анонимным, подтвердил Reuters, что пострадали примерно 300 российских наемников. У многих раненых в теле шрапнель, которую не увидеть с помощью сканеров, что делает лечение затруднительным.
Источник, связанный с российской частной военной компанией «Вагнер», рассказал Reuters, что 7 февраля отряд из российских наемников при незначительной поддержке проассадовских и иранских боевиков продвинулись к поселению Хушам в провинции Дейр-эль-Зор, в зону, обозначенную нейтральной по сделке между российскими военными и поддерживаемой США курдско-арабской коалицией «Сирийские демократические силы» (СДС). Далее наемники продвинулась вглубь территорий СДС на 5 км. Задача операции была в том, чтобы посмотреть, как отреагирует другая сторона. По словам источника, коалиция предупредила российскую сторону, что они зашли на чужую территорию, но сигнал мог не успеть пройти, или было недостаточно времени, чтобы повернуть назад. Российская сторона решила не давать ответный огонь, боясь спровоцировать более масштабные военные действия.
7 февраля в Сирии военные США нанесли авиаудар по проправительственным силам. Позже появилась информация, что в результате атаки погибли от нескольких десятков до сотен российских наемников из «Вагнера». Официально МИД, «по предварительным данным», признал гибель пяти россиян.
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