Close
Свобода слова.
Дорого.
Поддержи The New Times.

ВТБ приобрел 29% акций «Магнита»

16.02.2018

Основатель и совладелец сети розничных магазинов «Магнит» Сергей Галицкий продал ВТБ 29,1% акций компании, сообщает РБК. Сумма сделки составила 138 млрд руб., она будет закрыта после одобрения ФАС. По завершении Галицкий станет миноритарным акционером «Магнита» с пакетом 3% акций. 

Группа ВТБ станет крупнейшим акционером «Магнита».

«Магнит» и ВТБ также планируют развивать долгосрочное партнерство, которое предполагает создание нового сервиса по доставке товаров из «Магнита» курьерами «Почты России», объединение логистических и транспортных ресурсов.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Кириенко взялся за министерство культуры

Диплом привел в колонию

Клан клином вышибают 

Потери в Сирии: от 5 до 200 

Леди-кандидат в Мценском уезде

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.