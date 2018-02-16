ВТБ приобрел 29% акций «Магнита»

Основатель и совладелец сети розничных магазинов «Магнит» Сергей Галицкий продал ВТБ 29,1% акций компании, сообщает РБК. Сумма сделки составила 138 млрд руб., она будет закрыта после одобрения ФАС. По завершении Галицкий станет миноритарным акционером «Магнита» с пакетом 3% акций.Группа ВТБ станет крупнейшим акционером «Магнита».
«Магнит» и ВТБ также планируют развивать долгосрочное партнерство, которое предполагает создание нового сервиса по доставке товаров из «Магнита» курьерами «Почты России», объединение логистических и транспортных ресурсов.
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