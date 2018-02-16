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Письма с порошком в посольства в Москве отправили от имени депутата Железняка

16.02.2018

Депутат Госдумы Сергей Железняк сам обратился в полицию, сообщив, что в диппредставительства зарубежных стран были разосланы конверты с порошком и листами текста от его имени. Депутат пояснил, что к отправлению корреспонденции отношения не имеет, сообщают в МВД

Письма с порошком получили более десяти посольств в Москве. В том числе посольства Франции, Чехии, Нидерландов, Польши. В состав обнаруженного в конвертах порошка входит пестицид фипронил, используемый в сельском хозяйстве и ветеринарии, он не представляет опасности.

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